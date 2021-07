As vítimas mortais, todas de nacionalidade moçambicana, tinham idades entre dois e 88 anos.

Os óbitos foram declarados entre sexta-feira e hoje, referiu o ministério, em nota de atualização diária de dados, acrescentando que houve mais 331 recuperados.

O total acumulado de mortes no país sobe para 1.013 e o de casos para 91.886, 80% dos quais recuperados.

Moçambique tem 16.658 casos ativos, dos quais 372 estão internados.

Um total de 646.838 casos suspeitos já foram testados no país, desde março de 2020, dos quais 4.327 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.044.816 mortos em todo o mundo, entre mais de 187,2 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

