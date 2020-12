Sem avançar números, no documento, citado hoje pelo diário Notícias, refere-se que a medida visa promover a preservação do investimento feito na rede de estradas, por via da arrecadação de receitas, em cerca de 3.800 quilómetros.

A medida vai abranger as portagens das províncias de Gaza e Inhambane, no sul de Moçambique, Manica, Sofala, Tete e Zambézia, no centro, e Cabo Delgado, Nampula e Niassa, no norte do país.

As novas taxas vão servir para viabilizar o Programa Auto-Sustentado de Manutenção de Estradas (Proasme), aprovado em novembro pelo Conselho de Ministros e que visa, além da preservação das estradas, assegurar a participação dos utentes na manutenção das infraestruturas.

LYN // VM

Lusa/Fim