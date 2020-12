"Vamos assegurar que mais dez milhões de moçambicanos tenham acesso a energia elétrica nos próximos quatro anos", declarou Filipe Nyusi, falando no distrito de Lichinga, província de Niassa, Norte de Moçambique.

Nyusi explicou que apenas 34% dos cerca de 30 milhões de moçambicanos é que têm acesso à luz elétrica, devendo essa cifra subir para 64% até 2024.

"A este ritmo, estaremos em condições de manter os progressos necessários rumo ao Programa Nacional de Energia para Todos", frisou o Presidente moçambicano.

Nesse quadro, prosseguiu, já tem acesso à energia elétrica todas as 154 sedes distritais do país e 135 dos 416 postos administrativos.

Filipe Nyusi defendeu o recurso a fontes alternativas de energia visando consolidar a massificação no acesso a este recurso, assinalando que o país deve apostar na redução da dependência da energia gerada pela Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB).

Visando o alcance desse objetivo, será importante que o país capitalize o potencial disponível em energias renováveis, acrescentou.

O chefe de Estado frisou a importância de assegurar a energia elétrica às famílias, mas também ao tecido económico e industrial como forma de dinamização do desenvolvimento social.

Filipe Nyusi vincou que a energia elétrica é essencial para o desenvolvimento social e económico do país, durante a inauguração do projeto de eletrificação do posto administrativo de Meponda, a 70 quilómetros de Lichinga, capital da província de Niassa, que se situa a mais de 2.000 quilómetros de Maputo.

O acesso universal à energia elétrica é um dos objetivos preconizados pelas Nações Unidas, com horizonte em 2030.

