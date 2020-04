"O Estado tem de encontrar uma vizinhança saudável no limite entre a segurança sanitária e a segurança alimentar para as populações mais desfavorecidas", defendeu Lourenço do Rosário, fundador e antigo reitor de A Politécnica, a primeira universidade privada em Moçambique.

Esse equilíbrio, prosseguiu, passa por as autoridades moçambicanas impedirem uma catástrofe que seria provocada por um rápido alastramento da pandemia da covid-19 ao mesmo tempo que permitem que as famílias sem recursos continuem a assegurar o seu rendimento na economia informal.