Vários técnicos de sanidade vegetal estão a controlar as planícies de Búzi (Sofala), centro de Moçambique, e o lago Chilua (Niassa), no norte do país, na fronteira com o Maláui, zonas que englobam as sete áreas em Moçambique mapeadas com focos de eclosão da praga, explicou Amade Cusseringua, que integra a equipa de vigilância da praga destacada pelo Ministério da Agricultura.

"A praga do gafanhoto pode surgir, mas a eclosão não será em qualquer parte, por isso estamos atentos àquelas áreas que estão previamente identificadas", disse à Lusa.