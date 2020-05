"A pandemia da covid-19 está a descarrilar a recuperação económica incipiente, dada a menor produção de carvão e a fraca produção agrícola", disse Helena Afonso em entrevista à Lusa.

"O crescimento do PIB deverá ser de 1,7% este ano e de 2,7% em 2021", acrescentou a analista, alertando, no entanto, que "estas projeções poderão vir a ser revistas em baixa no curto prazo".