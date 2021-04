"Queremos lamentar a notificação de três óbitos em pacientes infetados pelo novo coronavírus, dois pacientes do sexo masculino e um paciente do sexo feminino, todos de nacionalidade moçambicana", disse o comunicado do ministério.

Com os novos dados, o número de óbitos por covid-19 aumenta para 788 e o de casos sobe para um cumulativo de 68.466, dos quais 68.150 de transmissão local e 316 importados.

Nas últimas 24 horas, o país registou cinco novos internamentos, aumentando para 3.211 o número de pessoas nessa condição.

O Ministério da Saúde de Moçambique dá conta de 66 novos casos de recuperações de quarta-feira para quinta-feira, aumentando para 58.129 (84.9%) o número de pacientes considerados recuperados da doença.

Nas últimas 24 horas, o país registou oito altas hospitalares e o número de casos ativos subiu para 9.545.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.890.054 mortos no mundo, resultantes de mais de 133 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PMA // LFS

Lusa/Fim