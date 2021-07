"Lamentamos a notificação de 25 óbitos em pacientes infetados pelo novo coronavírus", referem os serviços do gabinete governamental.

Com os dados registados entre sexta-feira e hoje, o número de mortes por covid-19 sobe para 1.257 e para 108.760 o de infeções.

O número de casos positivos registados nas últimas 24 horas resulta de 5.072 casos suspeitos testados, avança o balanço.

O país conta com 24.884 casos ativos.

Nas últimas 24 horas, Moçambique registou 62 novos internamentos e 43 altas hospitalares.

Até ao momento, o país tem um cumulativo de 5.325 pacientes internados, 68.7% dos quais na cidade de Maputo.

De sexta-feira para hoje, 316 pessoas recuperaram de covid-19, aumentando para 82.616 (76%) o número de indivíduos nessa condição, indica ainda a nota do Ministério da Saúde.

A taxa de positividade nas últimas 24 horas foi de 28.6%, enquanto a taxa de positividade acumulada é de 15.6%.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4,1 milhões de mortos em todo o mundo, entre mais de 192,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

