Moçambique apresenta 39 candidaturas à iniciativa Diversidade do projeto Procultura

Moçambique apresentou 39 candidaturas à iniciativa Diversidade, um instrumento de financiamento do projeto de Promoção do Emprego nas Atividades Geradoras de Rendimento no Setor Cultural nos PALOP e Timor-Leste (Procultura PALOP-TL), anunciou a organização.