A vítima, uma moçambicana de 77 anos, perdeu a vida após agravar-se o seu estado clínico durante o internamento numa unidade hospitalar da cidade de Maputo, na segunda-feira, referiu o comunicado de atualização de dados do ministério.

Nas últimas 24 horas registaram-se ainda, no país, mais 72 infeções, o que eleva o cumulativo para 13.202, das quais 12.898 casos são de transmissão local e 304 casos são importados.

O comunicado avançou ainda que mais 256 pessoas foram consideradas recuperadas da doença, o que eleva o total para 10.695 (81%), havendo um cumulativo de 481 pessoas internadas.

A cidade de Maputo tem o maior número de casos ativos, com 1.828, seguida de Maputo província, com 198, e as restantes províncias registam menos de 160 infeções ativas.

Desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, o país testou um total de 192.285 casos suspeitos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 43.421 mortos confirmados em mais de 1,8 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

