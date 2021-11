A vítima é uma moçambicana de 55 anos cujo óbito foi declarado no domingo.

Moçambique tem um total acumulado de 1.931 óbitos e 151.302 casos, dos quais 97% recuperados da doença e oito internados.

Segundo as autoridades de saúde, o país tem 156 casos ativos da doença, de um total de 942.908 casos suspeitos testados desde março de 2020, dos quais 399 nas últimas 24 horas.

A covid-19 provocou pelo menos 4.992.831 mortes em todo o mundo, entre mais de 246,31 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

LYN // MAG

Lusa/Fim