As vítimas mortais, com 49, 66 e 70 anos, estavam internadas em unidades hospitalares da cidade de Maputo, onde perderam a vida no domingo, "após o agravamento o seu estado clínico", disse Ussene Isse, diretor nacional de assistência médica no Ministério da saúde, durante atualização de dados sobre a pandemia.

O responsável refere ainda que, nas últimas 24 horas, registaram-se mais 66 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, que sobem o total para 14.514, dos quais 14.210 casos são de transmissão local e 304 são importados.

O país registou um cumulativo de 557 pessoas internadas, havendo ainda um total de 12.599 (86%) casos dados como recuperados.

A cidade de Maputo continua a contabilizar o maior número de casos ativos, com 1.395, seguida da província de Cabo Delgado, com 185, e as restantes nove províncias do país tem menos de 80 casos.

Moçambique testou, desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, um cumulativo de 211.809 casos suspeitos de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.319.561 mortos resultantes de mais de 54,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LYN // JH

Lusa/Fim