"Com efeito, a LAM integrou nas suas operações uma aeronave Embraer 145 passando a contar com três aviões que vão assegurar as ligações áreas, nos próximos 15 dias", explica a LAM, em comunicado enviado à Lusa.

Há vários anos que a companhia estatal LAM, atualmente em processo de reestruturação, enfrenta problemas operacionais relacionados com uma frota reduzida e falta de investimentos, com registo de alguns incidentes, não fatais, associados por especialistas à deficiente manutenção das aeronaves.

Sem avançar o número de aviões retirados e as causas, a LAM detalhou que "todos os passageiros afetados pelas alterações de horários de voo estão a ser contactados", e reforçou ainda equipas técnicas para "assistência de qualidade ao cliente" e os mecanismos de comunicação da instituição.

Em 13 de abril, a Linhas Aéreas de Moçambique cancelou voos domésticos, na rota entre Maputo, no sul, e Quelimane, no centro do país, devido à avaria de uma aeronave, cenário recorrente nas últimas semanas, sendo este o segundo incidente em menos de duas semanas.

A Linhas Aéreas de Moçambique avançou em 31 de janeiro com um procedimento para tentar contratar o fornecimento de aeronaves Embraer ERJ190 e Boeing 737-700, segundo edital noticiado anteriormente pela Lusa, mas ainda não são conhecidos resultados do concurso.

Este envolvia a submissão de manifestações de interesse para o fornecimento de aeronaves, destes dois modelos, por empresas ou consórcios nacionais ou estrangeiros até 07 de fevereiro.

Fonte da companhia aérea explicou à Lusa que este procedimento não tinha quantidades de aeronaves a contratar, decisão que depende das propostas apresentadas neste concurso.

