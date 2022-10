A greve foi suspensa na refinaria de Donges, no oeste do país, segundo a CGT, mas continuou em quatro outras instalações do grupo, incluindo Mardyck (norte).

"Esperamos que a direção esteja atenta às exigências dos grevistas para poderem sair do conflito", disse Benjamin Tange, da CGT, à France Presse.

Este sindicato está na origem do movimento de greve, iniciado em 27 de setembro, para exigir aumentos salariais, num contexto de elevada inflação e lucros extraordinários conseguidos pela TotalEnergies, com os preços a subirem, em particular, ligados à guerra na Ucrânia.

Um movimento de protesto também teve lugar na Esso-ExxoMobil, antes de ser levantado na semana passada após a celebração de um acordo salarial.

A CGT anunciou que propôs hoje à gestão da TotalEnergies um "protocolo para acabar com o conflito", mas a proposta foi rejeitada pela administração.

Cerca de 20,3% dos postos de abastecimento - contra quase um terço no último fim de semana - ainda estavam aquém da capacidade hoje, com situações mais tensas em algumas regiões, segundo o Ministério da Transição Energética.

"A situação continua a melhorar significativamente", disse a Primeira-Ministra Elisabeth Borne.

