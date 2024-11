"Não é por acaso que os países que querem a paz na Palestina estão hoje nesta sala e aqueles que nem sequer conseguem pronunciar um cessar-fogo estão ausentes. Aqueles que nos dão lições sobre o Direito internacional e os valores universais sem os respeitarem não estão hoje nesta sala, porque esta é uma aliança para a paz. Paz não só no Ocidente, mas também no resto do mundo, incluindo a Palestina", disse o ministro turco, Hakan Fidan, em Cascais.

Durante a cerimónia de abertura, o chefe da diplomacia turca alertou para o crescimento do extremismo, da xenofobia e do racismo em todo o mundo, exacerbados pelo "genocídio de Israel contra os palestinianos", que "alimenta o ódio crescente no seio das sociedades".

"Estamos a assistir ao protesto como um grito das sociedades de diferentes países. Nunca estivemos tão perto do choque de civilizações em termos reais. Este é um aviso para a humanidade. Quanto mais ficarmos em silêncio, maior será a fragmentação do sistema internacional", reiterou.

Hakan afirmou ainda que só depois de resolvido o conflito no Médio Oriente será possível alcançar "um pacto duradouro a nível global", sublinhando que "enquanto dezenas de milhares de pessoas, incluindo crianças inocentes, forem mortas em Gaza, não haverá paz na aliança".

O ministro turco condenou também "todas as formas de discriminação, incluindo a islamofobia e o antissemitismo", lançando um apelo individual a todos para que "estejam vigilantes, denunciem as injustiças que testemunham e denunciem a intolerância e o assédio com base em crenças religiosas".

"Aproveitemos este fórum como uma oportunidade para renovar o nosso apelo para acabar com os ciclos viciosos de incompreensão, ódio, violência e conflito. Comprometamo-nos a pôr fim ao derramamento de sangue, recorramos ao diálogo para construir a paz", concluiu.

Até quarta-feira, Cascais acolhe o 10.º Fórum Global da Aliança das Civilizações das Nações Unidas (UNAOC), no Centro de Congressos do Estoril, contando com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres, e dezenas de ministros dos Negócios Estrangeiros, altos funcionários de várias organizações internacionais e vários ex-chefes de Estado e de Governo.

O fórum comemora o 20.º aniversário da fundação da Aliança das Civilizações e tem por objetivo fazer o balanço dos esforços realizados ao longo das duas últimas décadas, com vista a planear o futuro da iniciativa.

Hakan discursou durante a cerimónia de abertura, juntamente com António Guterres, o Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, o Rei de Espanha, Felipe VI, e o alto representante para a UNAOC, Miguel Ángel Morantinos.

