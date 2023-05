MNE russo em Maputo para debater com PR e Governo relações bilaterais e guerra

O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, encontra-se hoje em Maputo com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, "no quadro do reforço das relações bilaterais", e com o ministro das Obras Públicas, com quem também abordará a guerra na Ucrânia.