"É um grande dia para a vossa pátria e um grande dia para Portugal, ver um povo irmão celebrar 50 anos de independência", enfatizou Paulo Rangel, numa mensagem vídeo na rede social Facebook, no dia em que Moçambique celebra os 50 anos de independência, proclamada a 25 de junho de 1975, e que marcou o fim do domínio colonial português.

Na mensagem dirigida "às moçambicanas e aos moçambicanos", o governante garantiu que "o Estado de Moçambique poderá sempre contar com Portugal e com os portugueses" e mostrou-se convicto de que os laços entre as duas nações serão reforçados no futuro.

"Quero deixar uma palavra muito, muito grande de apreço e de confiança em que as relações entre os nossos dois países serão cada vez mais estreitas", disse.

"Temos uma comunidade portuguesa tão ligada aos moçambicanos na vossa terra e temos uma comunidade moçambicana que nos orgulha aqui em Portugal", acrescentou o ministro.

A cerimónia principal das celebrações em Moçambique decorrem em Maputo e é dirigida pelo Presidente da República, Daniel Chapo, com a presença de vários chefes de Estado, incluindo o de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

As cerimónias centrais decorrem no histórico Estádio da Machava, onde o primeiro Presidente do país, Samora Machel, proclamou a independência às primeiras horas de 25 de junho de 1975, após uma luta contra o regime colonial português que começou em 25 de setembro de 1964.

