No início deste mês, a TDM indicava a presença do número dois do executivo português em Macau e na China, estando prevista a participação no Fórum Boao, que decorrerá entre 25 e 28 de março, na província de Hainan, e a realização de contactos com as autoridades chinesas, designadamente com o homólogo chinês, Wang Yi.

À Lusa, fonte do gabinete de Paulo Rangel confirmou a deslocação no final do mês, indicando que o programa da deslocação ainda não está encerrado.

Macau receberá ainda este ano as comemorações do 10 de junho, que se iniciam em Lagos, segundo informou em fevereiro a Presidência da República, numa nota publicada no seu site.

"O Presidente da República designou a cidade de Lagos como sede das comemorações, em 2025, do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, estendendo-se as celebrações à comunidade portuguesa em Macau", lê-se no texto datado do dia 07 de fevereiro.

Segundo a mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu constituir para a organização das comemorações "uma comissão presidida pela Dr.ª Lídia Jorge, escritora, e que integra o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, a secretária-geral da Presidência da República e o chefe do Protocolo do Estado".

Em dezembro do ano passado, o chefe de Estado já tinha admitido que o seu último 10 de Junho do seu mandato -- que termina em 09 de março do próximo ano -- viesse a ser celebrado junto de comunidades emigrantes portuguesas mais longínquas como as da Ásia-Pacífico, na Austrália, em Macau ou em Goa.

O Presidente da República já esteve na Região Administrativa Especial de Macau, em 2019, durante a sua visita de Estado à República Popular da China.

