"Reuniões com altos responsáveis do Hamas para saudar a vitória do povo palestiniano na lendária resistência de 16 meses e uma análise dos últimos desenvolvimentos na Palestina estão na ordem do dia desta viagem", lê-se num comunicado do ministério, citado pela agência francesa AFP.

Em 07 de outubro de 2023, comandos do Hamas infiltrados na Faixa de Gaza realizaram um ataque sem precedentes no sul de Israel, que, em represália, lançou uma campanha militar mortífera no território palestiniano.

A violência espalhou-se pelo Médio Oriente, com o Irão, que apoia financeira e militarmente o Hamas, a lançar vários ataques contra o seu arqui-inimigo Israel, que retaliou.

O acordo de cessar-fogo, combinado com a libertação dos reféns raptados em 07 de outubro e dos prisioneiros palestinianos detidos em Israel, entrou em vigor em 19 de janeiro no território palestiniano devastado após mais de 15 meses de guerra.

Durante a visita a Doha, Araghchi vai também "consultar os funcionários do Qatar sobre os atuais desenvolvimentos na região", acrescentou o ministério iraniano.

O líder supremo do Irão, o 'ayatollah' Ali Khamenei, afirmou na terça-feira que a "pequena Gaza" tinha posto Israel "de joelhos", pouco mais de uma semana após a entrada em vigor do cessar-fogo no território palestiniano.

O Qatar foi um dos países envolvidos nas negociações do cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

