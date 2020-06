"Os voos de repatriamento, humanitários e excecionais, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros organiza ou apoia com as autoridades locais, vão continuar. No domingo veio um voo de Moçambique, amanhã [quarta-feira] vai chegar um de Cabo Verde. As pessoas que não fiquem aflitas. Estamos a enfrentar uma crise muito grave e temos de ter os elementos de segurança indispensáveis", declarou Augusto Santos Silva, em entrevista à SIC Notícias na noite de terça-feira.

Sobre o despacho com as medidas de tráfego aéreo, em vigor desde hoje e até 16 de julho, permitindo voos com destino e a partir de Portugal para países da "União Europeia, Espaço Schengen e do Reino Unido", o chefe da diplomacia portuguesa indicou que as exceções estavam previstas na decisão tomada pela União Europeia (UE).