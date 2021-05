Durante a viagem, que se estenderá até 09 de maia ministra prevê realizar encontros de alto nível para aprofundar as relações políticas, económicas e de cooperação e projetar a imagem de Espanha nos países da região, segundo a agência espanhola EFE.

A ministra espanhola, que começa a visita em Brasília, pretende encontrar-se com os ministros brasileiros das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, da Economia, Paulo Guedes, e da Agricultura, Tereza Cristina.

Durante o encontro com Franco França, será assinado um memorando de entendimento que instituirá uma comissão bilateral Brasil-Espanha de forma permanente, cujo objetivo será reafirmar a solidez do relacionamento entre os dois países por meio do intercâmbio permanente de informações.

Um memorando de entendimento sobre desporto também será assinado.

Além disso, González Laya reunir-se-á com representantes de empresas espanholas presentes no Brasil, participará na cerimónia virtual de entrega do Prémio Escola Espanhola do Ano e terá um encontro com diretores da rede de Centros do Instituto Cervantes no Brasil, país que abriga o maior número desses centros em todo o mundo, oito no total.

Além disso, no campo da cooperação, pretende-se dar um impulso aos instrumentos de coordenação entre a Agência Espanhola de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional (AECID) e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC).

Numa publicação em sua conta na rede social Twitter, González Laya frisou querer "demonstrar, com esta viagem, num momento tão complicado, quão relevante o Brasil é para a Espanha".

"Em momentos delicados contamos com amigos", disse.

Na segunda etapa da sua viagem, no Paraguai, a ministra espanhola encontra-se com o Presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, com o ministro das Relações Exteriores, Euclides Acevedo, e com a ministra da Criança e do Adolescente, Teresa Martínez.

Durante o encontro de González Laya com Acevedo será realizado o VII Mecanismo Bilateral de Consulta e Coordenação de Política entre a Espanha e o Paraguai, um dos principais instrumentos das relações políticas entre os dois países.

Além disso, será abordado o estado das relações económicas tendo em vista a importância do investimento espanhol no Paraguai e a possibilidade de aumentar os fluxos comerciais entre os dois países.

A ministra terá ainda a oportunidade de visitar o Centro Cultural da Embaixada da Espanha "Juan de Salazar" e se reunir com ONG espanholas presentes no país.

CYR // VM

Lusa/Fim