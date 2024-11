Na 15.ª edição, o Misty Fest regressa "com nova aposta na diversidade e na abrangência musical e geográfica", no cartaz "cabe uma enorme variedade sonoridades a (re)descobrir com a maestria de vozes únicas e performances que exortam tanto à reflexão como ao puro deleite e contemplação", salienta a organização em comunicado.

Hoje, na Casa da Música, no Porto, a cantora portuguesa Maria João e o pianista brasileiro André Mehmari apresentam pela primeira vez ao vivo o álbum "Algodão", que editaram em setembro.

O espetáculo é também apresentado em Lisboa, em 08 de novembro no Teatro São Luiz.

A Casa da Música acolhe no sábado o concerto de Nancy Vieira, que se apresenta também em Lisboa, em 15 de novembro, no B.Leza.

O pianista e compositor canadiano Tony Ann estreia-se ao vivo em Portugal no Misty Fest, com espetáculos no Teatro São Luiz, em 09 de novembro, e na Casa da Música, em 10 de novembro.

Os palcos portugueses irão também acolher pela primeira vez a harpista norte-americana Brandee Younger, que atua em 15 de novembro no Capitólio, em Lisboa, e em 16 de novembro no Auditório de Espinho.

O produtor alemão Christian Löffler atua em Lisboa, em 08 de novembro no Capitólio, e no Porto, em 09 de novembro, na Casa da Música.

Já Rocío Márquez Y Bronquio irão apresentar, em 08 de novembro no Cineteatro Louletano, em Loulé, e no dia 10 de novembro no Teatro São Luiz, o álbum "Tercer Cielo", "numa mistura perfeita entre flamenco tradicional e música eletrónica.

Salvador Sobral atua em Lisboa, no Centro Cultural de Belém em 26 de novembro, no Porto, na Casa da Música em 27 de novembro, e em Braga, no Theatro Circo em 30 de novembro.

A fadista Lina apresenta, em 27 de novembro no Teatro São Luiz, em Lisboa, e no dia 30 de novembro na Casa da Música, no Porto, o álbum "Fado Camões", editado no início deste ano e no qual "a poesia de um dos mais notáveis poetas portugueses, Luís Vaz de Camões, é adaptada ao fado tradicional".

O cartaz inclui ainda espetáculos de Sven Helbig, Two Lanes, Nills Hoffmann, Luiz Caracol, Karl Seglem, GoGo Penguin e Manuel Fúria.

O programa completo, bem como informações sobre os bilhetes, pode ser consultado no 'site' oficial do festival, em www.misty-fest.com.

