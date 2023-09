O município de Mira e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mira vão enviar uma ambulância para o município de Santa Cruz, da Ilha de Santiago, Cabo Verde, afirmou aquela Câmara do distrito de Coimbra.

Os interessados em colaborar podem associar-se através da recolha ou entrega de medicamentos, brinquedos, artigos de desporto ou material escolar.

De acordo com a Câmara Municipal, não serão aceites artigos de vestuário ou calçado.

A doação do veículo surge no seguimento do protocolo assinado entre os Bombeiros Voluntários de Mira, a Câmara Municipal de Mira e o município de Santa Cruz, cujo objetivo é a "cedência de uma ambulância de socorro, até aqui ao serviço dos Bombeiros Voluntários de Mira e que irá ser substituída".

A ideia é "reforçar o sistema de transporte terrestre e melhorar a resposta no âmbito de emergência hospitalar na Ilha de Santiago - Cabo Verde".

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, "este é um pequeno gesto, mas que fará toda a diferença na ajuda humanitária àquele povo".

Esta doação vai também permitir que as equipas prestem "um socorro mais célere, melhorando os cuidados de saúde em caso de acidente ou doença súbita".

Os bens recolhidos devem ser entregues na Câmara Municipal de Mira até sexta-feira, entre as 09:00 e as 17:00.

