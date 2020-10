Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE vão debater Bielorrússia, Rússia e Moçambique

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) reúnem-se hoje, no Luxemburgo, em Conselho dos Negócios Estrangeiros, para debaterem, entre outros, as sanções à Bielorrússia, as relações com a Rússia e os ataques armados no norte de Moçambique.