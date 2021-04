A sessão ministerial do Conselho do Atlântico Norte, convocada à última hora pelos Estados Unidos, terá lugar em formato virtual, contando apenas com a presença física, a partir da sede do Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) em Bruxelas, do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, assim como do secretário de Defesa, Lloyd Austin.

O único ponto na agenda dos ministros será a retirada de tropas do Afeganistão, após o Presidente Biden ter anunciado, na terça-feira, que todos os soldados norte-americanos irão sair do país "antes do 20.º aniversário" dos atentados de 11 de setembro de 2001.

Joe Biden pretende garantir que a retirada das tropas norte-americanas do país é "coordenada" e se faz em simultâneo com os restantes Aliados da NATO.

Ainda que não conste na agenda, as crescentes tensões na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia deverão também ser abordadas pelos responsáveis, após o secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, ter pedido a Moscovo para "parar com as provocações" na fronteira ucraniana.

Segundo o Governo ucraniano, o Kremlin concentrou cerca de 41.000 militares na sua fronteira com o leste da Ucrânia e outros 42.000 na Crimeia nas últimas semanas.

Além da situação na Ucrânia, as relações da NATO com a Rússia deverão também ser debatidas pelos ministros, numa altura em que Joe Biden anunciou, na terça-feira, que irá realizar nos próximos meses uma cimeira com o seu homólogo russo, Vladimir Putin.

Numa conversa telefónica entre ambos, o Presidente norte-americano manifestou o desejo de "construir uma relação estável e previsível com a Rússia".

A reunião de hoje terá início às 16:30 de Bruxelas (15:30 em Lisboa).

