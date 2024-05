"As pessoas não podem olhar para as Forças Armadas como despesa, mas como uma carreira atrativa que pode também ser geradora de bens e serviços através de investimentos que são rentáveis", defendeu Nuno Melo, que intervinha na conferência "Europa, que futuro?", que integra o ciclo de "Conferências da RTP/ Sociedade Civil" e decorre hoje no Centro Cultural de Belém, assinalando o Dia da Europa.

O ministro da Defesa Nacional falava num painel no qual também participaram o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), general Nunes da Fonseca, a diretora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa (IPRI) e ex-secretária de Estado da Defesa, Ana Santos Pinto, e o fundador da tecnológica Tekever, Ricardo Mendes.

Nuno Melo sublinhou que "a indústria militar pode ser altamente rentável" e disse que esse setor é uma das prioridades do executivo minoritário PSD/CDS-PP.

"Ninguém deseja a guerra mas havendo guerra pelo menos que seja enfrentada com a melhor tecnologia", sustentou o ministro, que também apontou que a inovação no âmbito militar também pode ser utilizada em cenários de paz.

Nuno Melo salientou que falar em indústrias de Defesa é "seguramente falar em satélites, drones e munições mas também do têxtil, do vestuário e calçado", lembrando que as Forças Armadas utilizam fardas feitas de tecidos desenvolvidos num centro tecnológico em Vila Nova de Famailicão (CITEVE).

"[Este centro] desenvolve materiais, faz testes a propósito da resistência e do comportamento em diferentes cenários. E nisso nós somos muito bons. Portugal pode liderar coligações naquilo que façamos melhor do que os outros", afirmou.

Logo no início do painel, o ministro da Defesa foi questionado sobre se estava disposto a morrer pela pátria: "Morria, sem grande hesitação, é suposto", respondeu.

Já sobre se enviaria os seus filhos para a guerra, Nuno Melo afirmou que "faria tudo" para que tal não acontecesse, "mas tendo em conta que normalmente essa opção é tida na idade adulta a opção seria necessariamente individual".

"Eu acho que nenhum pai gostaria de ver um filho na guerra. Sendo ministro farei tudo o que poderei fazer à nossa escala para que não tenhamos que viver essa tragédia que muitos dos nossos pais e avós infelizmente tiveram que viver", afirmou.

ARL // SF

Lusa/Fim