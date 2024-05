As autoridades israelitas apreenderam o equipamento depois de acusarem a agência de notícias dos Estados Unidos de violar uma nova lei dos 'media', ao fornecer imagens à estação televisiva qatari Al-Jazeera, cujas instalações locais encerraram a 05 de maio, ao abrigo da nova lei, confiscando o respetivo equipamento, proibindo as suas emissões e bloqueando os seus 'sites' na Internet.

O Governo Biden, as organizações jornalísticas e um líder da oposição israelita pressionaram o executivo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, depois de as autoridades terem apreendido o material de trabalho dos jornalistas da AP em Gaza.

