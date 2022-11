"Gostaria de aproveitar esta oportunidade para pedir sinceras desculpas ao público por este acidente, como ministro responsável pela segurança das pessoas", disse Lee, numa conferência de imprensa em frente ao parlamento.

Este foi o primeiro pedido oficial de desculpas depois da tragédia, que aconteceu quando cerca de 100 mil pessoas, na maioria jovens, se concentraram em Itaewon, uma zona de bares e discotecas num labirinto de vielas estreitas e íngremes ao longo de uma das principais avenidas de Seul.

O chefe da polícia da Coreia do Sul tinha já admitido que a força de segurança recebeu múltiplos avisos "que uma grande multidão se tinha reunido mesmo antes da ocorrência do acidente, sinalizando um perigo urgente".

A forma como a informação era tratada "foi insuficiente", reconheceu Yoon Hee-keun.

A polícia indicou, na segunda-feira, ter destacado apenas 137 agentes para Itaewon na noite de sábado, embora tenham salientado que este número era mais elevado do que em festas de Halloween em anos anteriores.

No dia seguinte à tragédia, as autoridades foram criticadas nas redes sociais, com muitos utilizadores a acusarem a polícia de não controlar completamente a multidão, permitindo que demasiadas pessoas se aglomerassem à volta da estação de metropolitano de Itaewon e das ruelas mais próximas, onde se deu a tragédia.

Pelo menos 156 pessoas, na maioria jovens, morreram espezinhadas e asfixiadas, e 30 ficaram feridas com gravidade.

O partido no poder na Coreia do Sul anunciou que pretende rever a lei de segurança e gestão de desastres, na sequência da debandada.

Um deputado do Partido do Poder Popular Sung Il-jong disse que o partido pretende rever a lei para "reforçar a gestão da segurança em eventos sem organizadores", de acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A declaração de Sung surge um dia depois do Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, ter defendido a criação de um sistema para garantir o controlo de multidões em eventos que não sejam responsabilidade de uma agência ou entidade específicas.

Já esta manhã, o Presidente sul-coreano considerou, durante uma reunião do Governo, que o país precisa urgentemente de melhorar o sistema de gestão de multidões e pediu a aquisição de "competências digitais avançadas".

Mas vários observadores argumentaram que tais ferramentas já existem e não foram utilizadas em Itaewon.

A Câmara Municipal de Seul tem um sistema de controlo de multidões em tempo real, que utiliza dados de telemóveis para prever o tamanho da assistência de um evento, mas não foi utilizado no sábado à noite, de acordo com os meios de comunicação locais.

