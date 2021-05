"Desde que sou ministro, já investimos diretamente, não estou a falar de despesas correntes, 63 milhões de euros na conservação da natureza", afirmou o ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes.

Segundo o governante, que falava durante uma visita à Herdade da Contenda, no concelho de Moura, no distrito de Beja, o investimento na conservação da natureza tem sido feito "essencialmente nos parques naturais e nas áreas protegidas".

Contudo, sublinhou Matos Fernandes, "é fundamental" o Governo começar a "alargar esses apoios a outros territórios".

"Não temos dúvidas de que, e a pandemia [de covid-19] ensinou-nos isso de forma muito aguda, a saúde ambiental e animal não podem ser separadas da discussão sobre a saúde humana", ou seja, "quanto melhor cuidarmos e promovermos a biodiversidade, mais remota é a possibilidade de aparecerem pandemias como esta", disse.

Considerando que "é fundamental promover a biodiversidade" e que essa "é uma consciência que não é só da ciência", mas também de "um conjunto dos cidadãos", o ministro advertiu que os humanos "não vivem sozinhos no planeta".

"Por isso, é absolutamente essencial cuidarmos de todas as outras espécies e, tendo a espécie humana um peso como mais nenhuma outra tem no planeta, nós temos essa responsabilidade", assinalou.

Matos Fernandes visitou a Herdade da Contenda, acompanhado pelo secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino, depois da assinatura de um protocolo com a Câmara de Moura.

De acordo com o ministro do Ambiente e Ação Climática, o protocolo envolve um apoio do Fundo Ambiental no valor de "400 mil euros" para o desenvolvimento de "um conjunto de atividades" nesta herdade "em prol da conservação da natureza".

Este apoio, precisou, vai ser aplicado na "melhoria e restauro dos habitats, plantação de espécie autóctone e na gestão das linhas de água, que são fundamentais em territórios onde há pouca água".

A Herdade da Contenda venceu o Prémio Nacional de Paisagem 2020, atribuído pela Direção-Geral do Território, com a candidatura "Uma paisagem de referência na Raia - A Herdade da Contenda", da empresa municipal com o mesmo nome.

De acordo com informações da empresa municipal, a Herdade da Contenda, que tem uma fauna e uma flora "riquíssimas", situa-se no extremo ocidental da Serra Morena e ocupa uma área de cerca de 5.300 hectares inserida na íntegra na Zona de Proteção Especial de Mourão/Moura/Barrancos e em 85% no Sítio da Rede Natura 2000.

Ao nível da flora, a herdade é constituída por uma paisagem tipicamente mediterrânica, que inclui montados, matos diversificados e pastagens.

Ao nível da fauna, na herdade, que é considerada uma área com "enorme potencial" para populações de lince-ibérico e abutre-preto, já foram identificadas mais de cem espécies de aves e dezenas de espécies de mamíferos, anfíbios e répteis.

Integrada na Zona de Caça Nacional do Perímetro da Contenda, a herdade é considerada a maior reserva de veados existente em Portugal e tem também outras espécies cinegéticas de caça maior, como o muflão e o javali.

SM (SYL/LL) // MCL

Lusa/Fim