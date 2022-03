"Confirmo que o ministro da Justiça falou sobre a questão com o primeiro-ministro na segunda-feira e que vai formalizar ainda esta semana a sua demissão do cargo", disse à Lusa fonte do gabinete de Manuel Cáceres da Costa.

O ministro é membro do Partido Libertação Popular (PLP), liderado pelo primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, e uma das três forças do executivo de que fazem ainda parte a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO).

Várias fontes do executivo ouvidas pela Lusa admitem que além da saída de Manuel Cáceres da Costa "poderá haver outras mexidas" no Governo envolvendo "outros membros do PLP".

A Lusa tentou falar várias vezes com o ministro da Justiça, mas sem sucesso.

ASP // SB

Lusa/Fim