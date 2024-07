"Reafirmámos alguns compromissos e o empenho em aprofundá-los, sobretudo na área da mobilidade para facilitar o intercâmbio e a mobilidade das pessoas entre os nossos países", disse Ricardo Lewandowski em declarações aos jornalistas, no final de uma visita à sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), hoje em Lisboa.

"Um segundo ponto a que estamos a dar especial ênfase, e foi objeto de discussões, é a fiabilidade dos documentos oficiais e privados dos distintos países, que a nosso ver não apenas facilita o intercâmbio político, cultural e institucional, mas sobretudo também o intercâmbio económico, na medida em que, com documentos confiáveis dos distintos países, reconhecidos por eles, os fluxos económicos desenvolvem-se com mais facilidade, firmeza e vigor", acrescentou o ministro brasileiro.

O terceiro ponto, continuou, "é a cooperação no que diz respeito ao combate ao crime organizado, que já não é nacional, mas sim transnacional".

Neste ponto, Ricardo Lewandowski salientou que o Brasil quer "avançar no intercâmbio de informações para o combate ao tráfico de drogas, armas e pessoas, lavagem de dinheiro e outros delitos relacionados".

O ministro brasileiro referiu-se ainda ao crescimento do crime organizado a nível mundial, afirmando que "todos os países enfrentam criminalidade organizada", para enfatizar a importância da colaboração entre as autoridades do Brasil e Portugal neste âmbito "mas também no âmbito do tráfico de drogas", em que são usados "como um corredor, não sendo produtores".

O governante brasileiro está em Portugal desde o último fim de semana, tendo reunido com as ministras portuguesas da Justiça, Rita Júdice, e da Administração Interna, Margarida Blasco, e foi na quarta-feira a Coimbra participar num seminário.

