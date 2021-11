A visita é "dentro do quadro daquilo que são as excelentes relações entre Portugal e a Guiné-Bissau tal e qual foi a minha visita, no sentido de reforçar as relações entre as Forças Armadas de Portugal e da República da Guiné-Bissau, o senhor ministro da Defesa virá em meados de dezembro no quadro daquilo que são também as relações a nível político", afirmou o almirante Silva Ribeiro.

O chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, que iniciou hoje uma visita oficial, falava aos jornalistas no final de um encontro com o ministro da Defesa guineense, Sandji Fatti, depois de se ter reunido com o seu homólogo guineense, Biagué Na N'Tan, e ter depositado uma coroa de flores em homenagem aos antigos combatentes portugueses no cemitério de Bissau.

"No fundo, a minha visita destina-se a preparar a visita do senhor ministro, fazendo um conjunto de visitas que nos permitirão aprofundar um pouco mais as perspetivas de futura cooperação entre as Forças Armadas portuguesas e as da Guiné-Bissau", afirmou.

O almirante Silva Ribeiro destacou também que durante a visita do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, deverá ser assinado o novo programa quadro da cooperação.

O novo programa quadro da cooperação tem um "conjunto de projetos que são do interesse da Guiné-Bissau e há um comprometimento de Portugal de contribuir para a capacitação daquilo que são os elementos essenciais de atuação das Forças Armadas da Guiné-Bissau", salientou.

Durante a sua estada em Bissau, que vai prolongar-se até dia 18, o almirante Silva Ribeiro vai também dar uma conferência sobre noções de liderança e gestão identificadas durante a pandemia do novo coronavírus no auditório do centro cultural português em Bissau.

A visita inclui também deslocações ao Hospital Militar, aos três ramos das Forças Armadas guineenses e ao centro de formação de Cumuré, a cerca de 50 quilómetros de Bissau.

