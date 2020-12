O programa continua com honras militares no Estado Maior General das Forças Armadas e de Defesa de Moçambique, seguindo-se a deposição de flores no talhão dos soldados portugueses que participaram na I Guerra Mundial.

Para o final da manhã, nas instalações do Ministério da Defesa moçambicano, está agendado um encontro com o homólogo moçambicano, Jaime Bessa Neto.

João Gomes Cravinho estará em Moçambique até sexta-feira, tendo em vista a negociação de um novo programa de cooperação bilateral no domínio da Defesa e o estreitamento de relações com África no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (PPUE), que se iniciará em janeiro.

A visita decorre numa altura em que Moçambique enfrenta uma insurgência armada com ligações ao grupo 'jihadista' Estado Islâmico na província de Cabo Delgado, norte do país.

A violência está a provocar uma crise humanitária com mais de duas mil mortes e 560 mil pessoas deslocadas, sem habitação, nem alimentos, concentrando-se sobretudo na capital provincial, Pemba.

Portugal já se mostrou disponível para apoiar Moçambique no combate ao terrorismo dentro daquilo que o país considerar necessário, assim como a União Europeia (UE).

