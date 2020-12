João Gomes Cravinho chegou a São Tomé ao fim da tarde para uma breve passagem por este país de língua oficial portuguesa, em que se faz acompanhar pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro.

Em São Tomé, o ministro tem um jantar de Natal com membros da guarnição do navio patrulha da Marinha Portuguesa Zaire e com elementos da cooperação no domínio da defesa, durante o qual o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas irá condecorar três militares portugueses e três são-tomenses.