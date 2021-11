De acordo com uma nota enviada à imprensa, João Gomes Cravinho inicia esta sexta-feira (05 de novembro) uma visita de dois dias a Cabo Verde a convite da ministra da Defesa cabo-verdiana, Janine Lélis, "e no âmbito da Semana da Defesa Nacional, que se assinala no país".

No primeiro dia, Gomes Cravinho reúne-se com a sua homóloga "num encontro que servirá para analisar as relações bilaterais e que incluirá a assinatura do novo Programa-Quadro de Cooperação no Domínio da Defesa entre os dois países para o período entre 2021 e 2026".

Ainda nesse dia o ministro tem marcada uma visita ao Centro de Operações de Segurança Marítima, na cidade da Praia.

Já no sábado (06), o governante reúne-se com o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, e deverá assistir ao desfile militar do Dia da Defesa Nacional de Cabo Verde, na cidade da Praia.

Segundo a nota, antes de terminar a sua visita, Gomes Cravinho tem prevista uma visita ao navio da Marinha portuguesa, D. Carlos I, "que se encontra empenhado em missão de cooperação, no âmbito da Iniciativa Mar Aberto".

O NRP D. Carlos I é um navio hidrográfico que tem como missão "apoiar a execução das atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico relacionadas com as ciências e as técnicas do mar, tendo em vista a sua aplicação prioritária em operações militares navais, designadamente nas áreas da hidrografia, da cartografia hidrográfica, da segurança da navegação, da oceanografia e da defesa do meio marinho", refere o "site" da Marinha portuguesa.

ARYL // SF

Lusa/Fim