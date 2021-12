João Gomes Cravinho inicia a visita com honras militares no Ministério da Defesa e um encontro restrito no gabinete do ministro da Defesa guineense, Sandji Fatti.

Na terça-feira, os dois ministros assinam o acordo quadro de cooperação no domínio da defesa para o período entre 2021 e 2023, e assistem à apresentação da Escola Militar de Cumeré.

João Gomes Cravinho desloca-se ainda ao cemitério municipal de Bissau para homenagear os militares portugueses e ao Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau onde depositará flores no mausoléu da Amura, realizando ainda encontros de cortesia com o primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam, e com o chefe de Estado, Umaro Sissoco Embaló.

Em novembro, durante uma deslocação à Guiné-Bissau, o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, afirmou que o novo programa-quadro de cooperação tem um "conjunto de projetos que são do interesse da Guiné-Bissau e há um comprometimento de Portugal de contribuir para a capacitação daquilo que são os elementos essenciais de atuação das Forças Armadas da Guiné-Bissau".

