Volodymyr Zelensky é "um homem que, preso no seu país, governou o seu país e ainda o faz", afirmou John Healey ao ser questionado, durante uma visita à Noruega, sobre as recentes declarações de Trump.

"Ele foi eleito, é o líder eleito da Ucrânia e fez o que Winston Churchill fez no Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, suspender as eleições durante a guerra", acrescentou.

Donald Trump intensificou os seus ataques a Volodymyr Zelensky nos últimos dias, acusando-o de ser um "ditador sem eleições" e de ter "iniciado" a guerra.

O mandato de Volodymyr Zelensky, eleito democraticamente em 2019, deveria ter expirado em maio de 2024, mas não foram realizadas eleições presidenciais nessa altura devido à guerra e à lei marcial na Ucrânia, com milhões de habitantes refugiados no estrangeiro e com 20% do seu território sob ocupação russa.

Liderado por um governo de coligação chefiado por Winston Churchill, o Reino Unido também suspendeu as eleições legislativas no auge da Segunda Guerra Mundial. As eleições realizaram-se finalmente em julho de 1945.

Na quarta-feira, Donald Trump prosseguiu a sua retórica a favor de Moscovo, afirmando que os russos possuíam "as cartas" neste conflito, uma vez que tinham "conquistado muito território".

Não escondendo a sua satisfação, o Kremlin anunciou na quinta-feira que tinha acordado com Washington retomar o diálogo "sobre todos os parâmetros", afirmando estar "completamente de acordo" com a posição americana sobre a Ucrânia.

