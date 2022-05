"De acordo com as previsões, será um ano com temperaturas especialmente elevadas", disse o governante aos jornalistas em Lamego, onde hoje presidiu às cerimónias do Dia Nacional do Bombeiro.

Segundo José Luís Carneiro, "ao nível do dispositivo de combate a incêndios rurais e também ao nível dos meios financeiros que o Governo disponibilizou para os bombeiros portugueses, está tudo feito aquilo que havia para fazer".

"Agora, há uma atitude que é de responsabilidade individual, de responsabilidade coletiva. Todos têm que contribuir para um verão sem fogos, mas um verão e um país sem fogos depende mesmo do comportamento e das atitudes de todos", frisou.

O ministro referiu que o Governo reforçou "os valores pagos aos bombeiros e aos comandantes" e também "valores pagos nos meios de mobilidade e de combate que são colocados ao serviço do dispositivo".

"E reforçámos com mais 2,5 milhões de euros aquilo que tem a ver com as condições de operacionalização dos meios para o combate aos incêndios florestais", acrescentou.

José Luís Carneiro sublinhou que se trata de "mais de 30 milhões de euros que, no conjunto do Orçamento de Estado e de outras medidas complementares", estão previstos para 2022.

AMF // ACL

Lusa/fim