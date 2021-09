"O comboio que hoje parte de Lisboa e viaja por toda a Europa ao longo do próximo mês leva consigo a expectativa de milhões de cidadãos e a mensagem que estamos atentos a ela", afirmou Pedro Nuno Santos, que falava antes do início da viagem do 'Conecting Europe Express', destinada promover os benefícios do modo de transporte ferroviário.

Esta viagem, organizada no âmbito do ano europeu do transporte ferroviário, tem hoje início em Lisboa e termina em Paris, no dia 07 de outubro.

O ministro notou que os cidadãos querem um transporte confortável, que os leve onde precisam de estar, "de forma rápida, barata e com flexibilidade", que permita mudanças de planos ou acudir um imprevisto.

Já as empresas querem um transporte "barato e fiável".

PE // CSJ

Lusa/Fim