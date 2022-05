De acordo com uma nota enviada à imprensa pelo Ministério da Defesa Nacional, Helena Carreiras "participa na XXI Reunião de Ministros da Defesa da CPLP, que decorrerá em Cabo Verde no dia 25 de maio", acrescentando que no âmbito da deslocação àquele país "terão lugar diversas reuniões com as autoridades cabo-verdianas".

De acordo com a agenda pública divulgada, esta quarta-feira (25), pelas 09:00 da manhã (hora local) está marcada a reunião de ministros da Defesa da CPLP, que contará com declarações à imprensa no final.

No mesmo dia, Helena Carreiras terá uma audiência com o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, e de seguida uma outra com o primeiro-ministro daquele país, Ulisses Correia e Silva.

No dia 26, a ministra da Defesa portuguesa reúne-se com a sua homóloga cabo-verdiana, Janine Tatiana Santos Lélis, e vai visitar o "Centro de Cooperação Operacional Marítima com Cabo Verde", informou a tutela.

ARYL // RBF

Lusa/Fim