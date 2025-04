"O SIRESP teve algumas falhas e o Governo tem trabalhado no sentido de reestruturar o sistema", disse Margarida Blasco aos jornalistas, na Figueira da Foz, no final da cerimónia do 147.º aniversário do Comando Distrital da PSP de Coimbra.

A ministra, que falou pela primeira vez sobre o 'apagão', detalhou que o Governo está a "fazer uma análise relativamente à situação do sistema, no sentido de o por a funcionar de uma vez por todas".

