Ministra acusa Ana Jorge de aplicar "paracetamol" no "cancro financeiro" encontrado na Santa Casa

A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Ramalho, acusou hoje a provedora exonerada da Santa Casa de Lisboa "de ter encontrado um cancro financeiro, mas que tratou com paracetamol", apontando que a situação financeira piorou com Ana Jorge.