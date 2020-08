No despacho, divulgado hoje, a 2.ª Secção Criminal de Recurso do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo refere que admite o recurso interposto pelo Ministério Público contra a absolvição em segunda instância do economista moçambicano Carlos Nuno Castel -Branco e do editor do diário moçambicano 'online' Mediafax, Fernando Banze.

O recurso cujo despacho foi divulgado hoje será o segundo, uma vez que em julho a referida secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo chumbou a contestação da absolvição em primeira instância proferida em setembro de 2015.