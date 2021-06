O Estado de S.Paulo destacou, a partir de documentos do Ministério das Relações Exteriores, que o Governo brasileiro comprou a vacina indiana Covaxin por um preço 1.000% mais caro do que, seis meses antes, era anunciado pelo fabricante.

Citando um telegrama sigiloso da embaixada brasileira em Nova Délhi de agosto do ano passado, ao qual teve acesso, o jornal destacou que o imunizante produzido pela Bharat Biotech tinha o preço estimado em 100 rúpias (1,34 dólares a dose ou 1,12 euros).

Em fevereiro passado, o Brasil pagou 15 dólares por dose (12,5 euros). Esta foi a mais cara das seis vacinas compradas até agora pelo Brasil.

A ordem para a aquisição desta vacina terá partido pessoalmente do Presidente do país, Jair Bolsonaro, e a negociação durou cerca de três meses, prazo bem mais curto que o de outros acordos firmados com fabricantes de vacinas usadas no país.

Já o Folha de S.Paulo destacou que o MPF brasileiro desmembrou e transferiu a investigação sobre este caso, ao identificar indícios de crime no contrato entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos, empresa que intermediou as negociações para a aquisição da vacina da Bharat Biotech.

Com o surgimento de indícios de crime, a parte relacionada ao contrato para a compra da Covaxin foi enviada ao 11.º Ofício de Combate ao Crime e à Improbidade Administrativa.

Citando um despacho do MPF, o jornal destacou que os investigadores identificaram uma "temeridade do risco" assumido pelo Ministério da Saúde com a contratação relacionada à Covaxin, "a não ser para atender a interesses divorciados do interesse público".

"A omissão de atitudes corretivas da execução do contrato, somada ao histórico de irregularidades que pesa sobre os sócios da empresa Precisa e ao preço elevado pago pelas doses contratadas, em comparação com as demais, torna a situação carecedora de apuração aprofundada, sob duplo aspeto, cível e criminal", afirmou a procuradora Luciana Loureiro, que conduziu o inquérito civil público.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo ao contabilizar 502.586 vítimas mortais e mais de 17,9 milhões de casos confirmados de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.875.359 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

CYR // LFS

Lusa/Fim