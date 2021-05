De acordo com o comunicado, o ministério tomou conhecimento do ato através de denúncias anónimas e de proprietários de clínicas privadas.

O documento salienta que os indivíduos, pelo menos seis, têm realizado "ações indecorosas, que muitas vezes terminam com burlas de elevadas somas de dinheiro".

"Assim, cabe-nos informar que os referidos senhores e os respetivos contactos telefónicos não pertencem ao Minsa [Ministério da Saúde], presumindo-se serem malfeitores e burladores que pretendem manchar o bom nome deste ministério", refere o comunicado.

O ministério apela a todos que se depararem com chamadas telefónicas e com os nomes identificados ou não no documento (Paulo José Januário, Gilberto Kanda, Paulo José Bernardo, Sr. Raúl, Sr. Mauro, Sr. Gilberto, usando os terminais telefónicos 926098886, 923916994, 935078505 e 947057664), cujo teor da conversa cinge-se no pagamento ou transferência de dinheiros, a não ceder a nenhuma orientação ou exigência.

A nota orienta que seja mantida a calma e que se contacte com maior brevidade possível os órgãos de defesa e segurança e os órgãos inspetivos competentes para o tratamento que se impõe.

"O Minsa manifesta a sua solidariedade para com as instituições sanitárias privadas, pessoas individuais ou coletivas que tenham sido vítimas de extorsão e burla por parte destes indivíduos e solicita reiteradamente o apoio de todos, no sentido de se tomarem as medidas exemplares para desencorajar este tipo de práticas", frisa o comunicado.

NME // LFS

Lusa/Fim