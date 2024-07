Em comunicado, o Ministério da Cultura dá conta de que as nomeações acontecem "na sequência dos procedimentos concursais abertos para o efeito e considerando as propostas de designação do júri da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública", acrescentando que os despachos produzem efeito a partir de dia 16 de agosto.

Nascido em 1970, Rui Machado começou a trabalhar na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, em 1990, como técnico de conservação em 'part-time', enquanto terminava a licenciatura em Economia, passando depois a tempo inteiro, de acordo com a nota curricular que acompanha o despacho.

Dez anos depois, assumiu a coordenação da área técnica do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento (ANIM), sendo nomeado, em 2006, pelo então diretor da Cinemateca, João Bénard da Costa, chefe interino do Departamento ANIM, que assumiu formalmente em 2009.

Rui Machado passou a subdiretor da Cinemateca em 2014, tendo exercido as funções de diretor desde 07 de fevereiro deste ano, "por ter sido atingido o limite máximo de duração da comissão de serviço do técnico superior José Manuel Correia Costa no cargo". Desde maio que ocupava o cargo em regime de substituição.

Quanto a Nuno Sena, é assessor da direção da Cinemateca nas áreas de programação, parcerias, edições e formações de públicos desde 2019, tendo dirigido, entre 1998 e 2003, o Departamento de Exposição Permanente da instituição.

De acordo com a nota biográfica disponibilizada pelo ministério, este cofundador do IndieLisboa foi ainda assistente de direção do então Instituto Português da Arte Cinematográfica e Audiovisual, hoje Instituto do Cinema e do Audiovisual.

O concurso para a direção da Cinemateca foi aberto no final do ano passado, tendo a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública não encontrado "três candidatos aptos a integrar uma proposta de designação".

