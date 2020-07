"Quinhentos mineiros testados para o vírus pela sua agência de emprego receberam análises do centro de saúde ocupacional da OIM na fronteira de Ressano Garcia", lê-se num comunicado da OIM que dá conta que "milhares de mineiros moçambicanos estão a voltar ao trabalho na África do Sul pela primeira vez desde que as fronteiras fecharam em março devido à pandemia de covid-19".

Os primeiros trabalhadores que foram chamados para voltar às minas estão em quarentena na África do Sul durante 14 dias e mais três mil serão testados no centro nas próximas semanas, acrescenta-se no texto hoje divulgado pela OIM.