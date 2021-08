Em declarações à SIC esta quinta-feira à noite, João Gomes Cravinho revelou que os quatro militares "atualmente estão empenhados em colocar nos aviões os 38 afegãos identificados e validados" para viajarem para Portugal e que a missão dos quatro miliares "está quase concluída" e sairão de Cabul "dentro de algumas horas".

"Eles têm feito um trabalho absolutamente notável, em circunstâncias muito difíceis, de trazer para dentro do aeroporto [de Cabul] e colocar em aviões pessoas que trabalharam com as forças nacionais destacadas portuguesas, ou seja, tradutores, interpretes e os seus familiares", precisou o ministro.

