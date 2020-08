Militares portugueses entregam 200 'kits' de colheita para testes no Afeganistão

Os militares do Exército Português, integrados na missão da NATO "Resolute Support", no Afeganistão, entregaram 200 'kits' de colheita para testes à covid-19 no hospital da base militar do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul.