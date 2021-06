"A divisão central de operações e treino do Estado-Maior General das Forças Armadas vem comunicar aos residentes de Cumuré, pescadores na zona e população em geral que a partir do dia 21 de junho as forçar armadas guineenses irão efetuar tiro de combate no campo de tiro de Cumuré", refere o Estado-Maior General das Forças Armadas, em comunicado enviado à imprensa.

No comunicado, é também pedido à população para manter a calma se ouvir tiros.

O quartel de Cumuré é a escola de formação de militares das forças armadas guineenses.

